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Düzce'de Yangın Tüpü ile Alevlere Müdahale Eğitimi Verildi

Düzce'de Yangın Tüpü ile Alevlere Müdahale Eğitimi Verildi
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Düzce AFAD ekipleri, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar personeline yangın tüpüyle alevlere müdahale yöntemi üzerinde uygulamalı eğitim gerçekleştirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce AFAD ekipleri tarafından Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine yangın tüpüyle alevlere müdahale eğitimi verildi.

Yangınlarla mücadele için eğitimler devam ediyor. Düzce İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından Düzce DKMP personeline yangın eğitimi verildi. Milli parkların bahçesinde yapılan yangın tatbikatında yangın tüpüyle alevlere müdahale yöntemi uygulamalı olarak gösterildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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