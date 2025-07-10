Düzce'de Trafik Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Güvenlik Görevlisi Uğurlandı

Düzce'de Trafik Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Güvenlik Görevlisi Uğurlandı
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Düzce'de trafik kazasında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Ömer Mali, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenazeye Düzce Valisi ve birçok kurum müdürü katıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Ömer Mali, son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce İşkur İl Müdürlüğü'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ömer Mali, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Mali'nin cenazesi, Esentepe Mahallesi'nde bulunan Hz. Ömer Cami'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Cenazeye Vali Selçuk Aslan ve ilgili kurum müdürleri de katıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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