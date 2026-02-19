Haberler

Temizlik işçisi, çalılıklar arasında bulduğu Türk bayrağını yerde bırakmadı

Temizlik işçisi, çalılıklar arasında bulduğu Türk bayrağını yerde bırakmadı
Güncelleme:
Düzce'de bir temizlik işçisi, parkta çalılıklara takılan Türk bayrağını özenle kurtararak göğsünde muhafaza etti. Bayrağının kutsal bir değer olduğunu vurgulayan Özçelikoğlu, bulduğu bayrağı yıkayarak evine astığını açıkladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de park ve bahçelerde çalışan bir temizlik işçisi, rüzgarda uçarak çalılıklara takılan Türk bayrağını bulunduğu yerden özenle alarak göğsünde muhafaza etti.

Bahçeşehir bölgesindeki yeşil alanlarda ağaç budama ve çevre düzenlemesi yapan Rıdvan Özçelikoğlu, mesaisi sırasında çalılıkların arasına takılmış bir Türk bayrağı fark etti. Kentte son günlerde etkili olan sert rüzgar nedeniyle savrulduğu tahmin edilen bayrağı bulunduğu yerden çıkaran Özçelikoğlu, zarar görmemesi ve kirlenmemesi için göğsüne koyarak mesaisine devam etti. Temizlik işçisinin bu duyarlı davranışı çevredeki vatandaşların da takdirini topladı.

"Yıkadım ve evime astım"

Bölgede rutin bahçe düzenlemesi ve çit tamiri işlerini yürüttüklerini belirten Özçelikoğlu, yaptığı açıklamada, Türk bayrağının kendileri için en kutsal değer olduğunu vurguladı. Özçelikoğlu, "Bayrağımız için canımızı veririz. Bende çalışırken bayrağı buldum, yıkadım ve evime astım" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

