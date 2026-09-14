Düzce’de tarımsal üretim sahada yakından takip ediliyor

Düzce'de tarımsal ürünlerin gelişim durumu, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli teknik personel tarafından sahada düzenli olarak takip ediliyor. Çalışmalarla üretimi etkileyebilecek olumsuzlukların erken dönemde tespit edilmesi hedefleniyor.

Düzce'nin tarımsal üretiminde önemli yere sahip fındık, mısır, yonca, sebze ve meyve alanlarında gerçekleştirilen kontrollerde ürünlerin gelişim süreçleri yakından izleniyor. Teknik personel tarafından yürütülen saha çalışmalarında ürünlerin çıkış, gelişme, çiçeklenme, meyve tutumu, olgunlaşma ve hasat dönemleri değerlendiriliyor. Böylece üretim sezonunun seyri ve tarım alanlarının mevcut durumu hakkında düzenli veriler elde ediliyor. Çalışmalarda yalnızca ürünlerin gelişimi değil, meteorolojik olayların tarımsal üretim üzerindeki etkileri de inceleniyor. Yağış, sıcaklık, kuraklık, don, dolu ve aşırı yağış gibi olumsuz hava şartlarının yanı sıra hastalık ve zararlıların durumu da sahada değerlendiriliyor.

Risklere karşı erken tespit

Sahadan elde edilen veriler doğrultusunda ürünlerin gelişim seyri takip edilirken, üretimi olumsuz etkileyebilecek risklerin erken dönemde belirlenmesi amaçlanıyor. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen saha çalışmalarının, tarımsal üretim sezonu boyunca İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli teknik personelin katılımıyla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı