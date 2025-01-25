Üye Girişi
Haberler
Konya'da 4 katlı bina çöktü: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi enkaz altında

Enkazdan saatler sonra bir güzel haber daha geldi
Konya'da çöken binadan iki kişinin kurtarılma anları kamerada

Enkaz altındaki şahsın AFAD görevlisine ilk sözü dikkat çekti
Konya'da çöken binanın zemin katındaki iş yeri ile ilgili korkunç iddia

Çöken binanın zemin katındaki iş yeri ile ilgili korkunç iddia
Kartalkaya'daki otel yangını faciasının ardından yangın tüpünün fiyatı fırladı

Facianın ardından utandıran hareket! Yüzde 100 zam yaptılar

Düzce'de Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS) Toplantısı Gerçekleştirildi

Düzce'de Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS) Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, muhtarlar ve tarım uzmanları, TÜKAS'ın önemi ve tarımsal üretim üzerindeki etkileri hakkında bilgi aldılar. Kayıt dışı arazilerin sisteme kazandırılması gerektiği vurgulandı.

Düzce Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS) toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Toplantıya Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, İdare ve Denetim Müdürü Sebahat Güven Batur, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Sakarya Bölge Müdürü Erhan Karakuş, muhtarlar ve teknik personeller katıldı. İl Müdürü Esra Uzun, köylerdeki muhtarların bu süreçte aktif bir rol oynayarak kayıt dışı arazilerin sisteme kazandırılması ve üreticilerin bilgilerinin güncel tutulması konusunda hayati bir destek sağlayabileceklerine değinerek, bu süreçte, Tarım Müdürlüklerinin muhtarlara her türlü desteği sağlayacağını ve teknik personellerle iş birliği içinde çalışacağını belirtti.

Toplantıda, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Samet Gürel tarafından katılımcılara TÜKAS bir sunum gerçekleştirdi. TÜKAS'ın önemi ve işleyişi hakkında muhtarlara bilgi verilirken, sistemin tarım arazileri ve bu arazilerde gerçekleştirilen faaliyetlerin kayıt altına alınarak ulusal tarım politikalarının oluşturulmasındaki rolü vurgulandı. Kayıt altına alınmamış tarım arazilerinin sisteme dahil edilmesiyle çiftçilerin devlet desteklerinden daha etkin şekilde yararlanabileceği ve tarımsal üretimin planlanmasında daha sağlıklı verilerin kullanılacağı belirtildi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Tacettin Kaval, toplantının önemli olduğunu muhtarlar olarak kayıt dışı arazilerin TÜKAS'a kayıtlılık çalışmaları kapsamında İl Müdürlüğüne destek olacaklarını açıkladı.

Toplantıda ayrıca TARSİM Sakarya Bölge Müdürü Erhan Karakuş, 2025 yılı devlet destekli tarım sigortaları uygulamaları ve yenilikler hakkında bir sunum gerçekleştirerek TÜKAS'a kaydedilen arazilerin de tarım sigortası yapılabileceği bilgisini verdi.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve görüş alışverişi ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Boş tribünlere konser verdi!
img

Kız yurdunun önünden video çekip paylaştı: Namus bekçisi değilim ama..
img

Gittiği mekanda yapılan tezahüratları duyunca şekilden şekile girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Facia adeta 'geliyorum' demiş! Çöken binadan kurtulanlardan dehşete düşüren sözler

Çöken binadan kurtulanlardan dehşete düşüren sözler
Samet Akaydin resmen Rizespor'da: Giderken söyledikleri çok konuşulur

Giderken söyledikleri de çok konuşulur
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı
Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

Özel izinle geldi, eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.