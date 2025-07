Düzce'de Sürücüler Acil Ambulansa Yol Verdi

Düzce'de siren sesini duyan sürücüler, ambulansa fermuar sistemi uygulayarak yol verdi. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, bulantı ve kusma şikayeti üzerine gelen ihbarı alan ambulans, olay yerine kısa sürede ulaşarak, hastayı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı. D-100 kara yolu Olimpiyat Kavşağı istikametinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde vakayı hastaneye yetişmeye çalışan ambulansın siren sesini duyan sürücüler, fermuar sistemine geçerek yol verdi.

Ambulans şoförünün dikkatli sürüşü sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan hasta hastaneye ulaştırıldı. Bu örnek davranış, trafikte acil durum araçlarına zamanında ve güvenli bir şekilde yol vermenin önemini bir kez daha gösterdi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla da an be an kaydedildi. - DÜZCE