Düzce'de seri olarak konteyner üretiliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği tarafından depremzedeler için üretimi yapılan konteynerlerin üretimi hızlandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği tarafından depremzedeler için üretimi yapılan konteynerlerin üretimi hızlandı. 3 merkezde günlük 60 konteyner üretiliyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından barınma ihtiyacının oluşmasının ardından Düzce Valiliği, şehirde 3 farklı noktada konteyner üretim merkezi kurdu. Gümüşova ve Düzce Organize sanayi bölgeleri ve Çilimli'de bir fabrika içerisinde kurulan konteyner üretim merkezlerinde yüzlerce kişi depremzedeler için 24 saat esası ile konteyner üretiyor. 3 fabrikanın kapasitesi ise günlük 60 konteynere ulaştı. - DÜZCE