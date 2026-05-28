Düzce'de Şehit Jandarma Er Recep Erdoğan Kabri Başında Anıldı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, 1995'te Batman'da şehit olan Recep Erdoğan'ı şehadet yıl dönümünde kabri başında andı ve Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Ardından ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1995 yılında Batman'da şehit olan Jandarma Er Recep Erdoğan'ı şehadetinin yıl dönümünde kabri başında andı, ailesine ziyarette bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 27 Mayıs 1995 tarihinde Batman'da vatan savunmasında şehit düşen Recep Erdoğan için şehadetinin yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Jandarma personeli, ilk olarak şehit Recep Erdoğan'ın kabrini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Kabristan ziyaretinin ardından şehidin ailesiyle bir araya gelen ekipler, aile fertleriyle ilgilenerek taziye ve vefa duygularını iletti. Ziyarette, vatan uğruna can veren kahramanların hiçbir zaman unutulmayacağı vurgulandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
