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İç sularda av yasağı sona erdi, denetimler aralıksız devam ediyor

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Düzce'de sazan, kadife, yayın ve tatlı su kefali gibi sazangil türlerine yönelik av yasağı 15 Haziran itibarıyla sona erdi. Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılık ve ekolojik denge için kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.

Ülkemiz genelindeki göl, gölet, baraj ve akarsularda sazan, kadife, yayın ve tatlı su kefali gibi sazangil türlerine yönelik uygulanan av yasağı, Düzce'de 15 Haziran itibarıyla sona erdi.

Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması, su ürünleri kaynaklarının korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla ekipler tarafından iç sularda denetim faaliyetleri aralıksız olarak sürdürülmektedir.

Yetkililer, su ürünleri stoklarının korunması ve ekolojik dengenin devamlılığının sağlanması için avcılık faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlarımızın avlanma boyu, tür, zaman ve yöntemlere ilişkin kurallara hassasiyetle uymaları, doğal yaşamın korunması ve gelecek nesillere sağlıklı su ürünleri kaynakları bırakılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Denetimlerin av sezonu boyunca il genelindeki iç sularda devam edeceği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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