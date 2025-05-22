Düzce'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Programı Düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" tanıtım programı, Düzce Merkez Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü yönetiminde, çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması ve sağlık okuryazarlığının artırılması amacıyla düzenlenen programa; Sağlık İl Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Emrullah Yiğit, sağlık ve milli eğitim yöneticileri, öğretmenler ile öğrenciler katılım sağladı.

TOBB ilkokulu eğitim salonunda öğrencilere çeşitli eğitimler verildi. Eğitimlerde aile hekimliği ve temel sağlık hizmetleri, diş sağlığı ve doğru fırçalama teknikleri, zararlı gıdalar ve sağlıklı beslenme tabağı, kişisel hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri, hareketli yaşamın sağlık üzerindeki etkileri gibi konular ele alındı. Öğrencilere, hareketli yaşamı eğlenceli hale getirecek çeşitli aktiviteler de sunuldu.

İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından okul bahçesine getirilen ambulans ve UMKE araçları tanıtılarak, öğrencilere hem teorik hem de pratik bilgiler verildi.

Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz tarafından öğrencilere balon hediye edildi ve Sağlık Elçisi Belgesi takdim edildi. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay iş birliğiyle stantlar kurularak öğrencilere çeşitli bilgilendirmelerde bulunuldu.

Bu anlamlı etkinlikle, çocukların sağlık bilinci artırılırken, sağlıklı bir toplumun temelleri de güçlendirilmiş oldu. - DÜZCE