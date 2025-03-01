Düzce'de Ramazan İftar Organizasyonu İçin Protokol İmzalandı

Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, Düzce İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Düzce Şubesi, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii ve Kültür Merkezi Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Yıltaş Vakfı arasında "Ramazan Ayı İftar Organizasyonu İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Düzce Valiliği'nde gerçekleştirilen imza töreninde protokolü; Vali Selçuk Aslan, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Müftü Osman Aydın, İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii ve Kültür Merkezi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Karagöz ile Yıltaş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldırım imzaladı. Protokol kapsamında Ramazan ayında hafta içi beş gün boyunca Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii altında, ihtiyaç sahiplerine yönelik iftar organizasyonu ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma adına örnek bir adım atıldı. Kurumların iş birliği ve koordinasyonuyla hayata geçirilen iftar yemekleri ile mübarek Ramazan ayının rahmet ve bereket iklimi içerisinde birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Protokolün hayırlı olmasını temenni eden Vali Aslan, Rektör Sözbir, Müftü Aydın ile kurumların yöneticileri, milletimizin Ramazan ayını tebrik etti. Kurumların ortak bir paydada buluşmasının ve halka yönelik sosyal sorumluluk çalışmalarında bulunmasının önemi vurgulanarak emeği geçenlere teşekkür edildi. - DÜZCE