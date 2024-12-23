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Düzce'de Özel Bireylere Botanik Bahçesi Ziyareti

Düzce'de Özel Bireylere Botanik Bahçesi Ziyareti
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Düzce Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde yürütülen 'Engelleri Birlikte Aşalım' projesi kapsamında, özel bireylere Botanik Bahçesi ziyareti düzenlendi. Ziyaret, sosyal hizmet öğrencileri ve uzmanlar eşliğinde gerçekleştirildi.

Düzce Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde yürütülen "Engelleri Birlikte Aşalım" projesi kapsamında, kurumda yatılı olarak kalan 28-65 yaş arası 12 özel birey, Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Botanik Bahçesi'ni (DÜSTİBAM) inceledi.

Proje ekibinde görev alan Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi Melisa Bıçakçı'nın "Horti Kültürel Terapi" uygulamalarını içeren grup çalışması kapsamında düzenlenen ziyaret; Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Akça Üşenti'nin koordinatörlüğünde ve kurum psikoloğu Alican Tanrıverdioğlu ile Beden Eğitimi Öğretmeni Nizamettin Arslan'ın rehberliğinde gerçekleştirildi.

Özel bireylere merkezi tanıtan bir sunum yaparak katılımcılara faaliyetler hakkında bilgi veren DÜSTİBAM Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy, sunumun ardından katılımcılara Botanik Bahçesi gezisinde eşlik ederek ağaçlar ve bitkiler ile ilgili detaylı bilgiler sundu. Doğa ile ilgili merak edilen pek çok konuda açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Necmi Aksoy, özel bireylerin çevreye olan ilgilerini arttırarak meraklarını gidermeleri için faydalı bir ortam sundu.

Özel bireylerin öğrenme süreçlerini desteklemek ve doğayla olan bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen gezide etkinliğin, bireylerin sosyal becerilerini ve doğayla yakın ilişki kurmak adına önemli olduğu vurgulandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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