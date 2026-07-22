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Kuran kurslarında 112 Acil çağrı hattı tanıtımları sürüyor

Kuran kurslarında 112 Acil çağrı hattı tanıtımları sürüyor
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Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, Güzelbahçe Mahallesi Hz. Ali Camii Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya gelerek acil durumlarda doğru ihbar konusunda bilgilendirme yaptı ve broşür dağıttı.

DÜZCE (İHA) – Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, Güzelbahçe Mahallesi Hz. Ali Camii Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya gelerek acil durumlarda doğru ihbar konusunda bilgilendirme yaptı.

Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin bilinirliğini artırmak amacıyla Güzelbahçe Mahallesi Hz. Ali Camii Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle buluştu. Gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere acil durumlarda doğru ve bilinçli ihbarda bulunmanın önemi anlatılırken, "Acil Durum Kılavuzu" ile 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtım broşürleri dağıtıldı. Etkinlikte, çocukların erken yaşta acil durum bilinci kazanmaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı konusunda farkındalık oluşturmaları hedeflendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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