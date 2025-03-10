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Düzce'de Öğrenciler Geleneksel Bayram Tebrik Kartlarını Hazırladı

Düzce'de Öğrenciler Geleneksel Bayram Tebrik Kartlarını Hazırladı
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Düzce Kasım Aktaş Ortaokulu 5B ve 5C sınıfı öğrencileri, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik kartları hazırlayarak kaybolan bir geleneği yaşattılar. Öğrenciler teknolojinin etkisine rağmen, ailelerine sürpriz yapmak için geleneksel bayram kartlarını tercih ettiler.

DÜZCE(İHA) – Düzce Kasım Aktaş Ortaokulu 5B ile 5C sınıfı öğrencileri teknolojinin gelişmesiyle birlikte yok olan bir geleneği yaşatarak, Ramazan Bayramı dolayısıyla sevdikleri bayram tebrik kartı yolladılar.

Kasım Aktaş Ortaokulu öğrencileri kaybolan bir geleneği yaşatmaya devam ediyor. Okulun 5B ve 5C sınıfı öğrencileri Türkçe Öğretmeni Aynur Polat Eker rehberliğinde bayram geleneğimiz olan tebrik kartlarını hazırladılar. Öğrenciler teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgisayar ve cep telefonları ile bayram kutlamalarının yapıldığını belirterek, bu bayramda yakınlarına ve ailelerine tebrik kartı yollayarak sürpriz yaptıklarını söylediler.

Okul yöneticileri "Geleneklerimizi yaşatan öğretmenimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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