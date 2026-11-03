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Düzce'de narkotik personeline eğitim verildi, Emniyet Müdürü Ergüder inceledi

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Düzce'de narkotik personeline eğitim verildi, Emniyet Müdürü Ergüder inceledi
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü narkotik personeline, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığından gelen uzmanlarca eğitim verildi. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder eğitimi yerinde inceledi; eğitimde personelin bilgi ve tecrübesinin artırılması amaçlandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeline yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığından gelen uzman personel tarafından verilen eğitim faaliyetlerini Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder yerinde inceledi. Ergüder, eğitim süreci ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Uyuşturucuyla mücadelede personelin bilgi ve tecrübesinin artırılmasını amaçlayan eğitimlerde, narkotik suçlarla mücadele çalışmalarına yönelik konular ele alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, zehir tacirlerine karşı mücadelenin, özellikle geleceğin teminatı olan genç nesillerin korunması amacıyla kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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