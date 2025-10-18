Haberler

Düzce'de Motosiklet Satışıyla Gazze'ye Destek Kampanyası
Düzce'de motosiklet satışı yapan Ahmet Özdemir, bir motosikletin gelirini Gazze'ye bağışlayarak Filistinli kardeşlerine destek olma çağrısında bulundu. Kampanya, Gazze'deki insani duruma dikkat çekmek amacıyla başlatıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de motosiklet satışı yapan Ahmet Özdemir, iş yerinde satılacak bir motosikletin gelirini Gazze'ye bağışlayacağını açıkladı.

Filistin'de yaşanan insani drama dikkat çekmek ve Gazze halkının yanında olmak için duyarlı vatandaşlardan anlamlı destekler geliyor. Düzce'de motosiklet satışı yapan firmanın sahibi Ahmet Özdemir, Gazze'de yaşayan Filistinliler için anlamlı bir kampanya başlatarak satılacak motosikletin gelirinin Gazze'ye bağışlayacağını duyurdu. Özdemir, Gazze'deki mazlumlar için başlatmış olduğu kampanyada elde edeceği geliri yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze'ye gönderecek.

Ahmet Özdemir yaptığı açıklamada "Düzce'de Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz için bir yardım kampanyası başlatıyoruz. Bu kapsamda bu görmüş olduğunuz motosikletin satışından elde edeceğimiz gelirin tamamını oradaki kardeşlerimize destek olacağız. Amacımız herkesin gücü nispetinde bir yardım yapması. Az çok demeden, herkesi bu yardım kampanyasına davet ediyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
