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Düzce'de Kurumlara Yönelik Adab-ı Muaşeret Eğitimi Verildi

Düzce'de Kurumlara Yönelik Adab-ı Muaşeret Eğitimi Verildi
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Düzce Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hamza Aktaş tarafından 'Kurumlarda Adab-ı Muaşeret Kuralları' üzerine hizmet içi eğitim programı düzenledi. Eğitim, kurumların hizmet kalitesini artırmayı ve çalışanların motivasyonunu yükseltmeyi amaçlıyor.

Düzce Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün, 2025 yılı hizmet içi eğitim programlarında Düzce Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hamza Aktaş, "Kurumlarda Adab-ı Muaşeret Kuralları" konusunda eğitim verdi.

Programa; Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, Şube Müdürleri Uğur Demir ve Cevat Alper Sönmez ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan memurlar katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerine yönelik hizmet kalitesinin arttırılması, kurum içi ve kurumlar arası iletişim süreçlerinin etkinleştirilmesi, çalışanların motivasyon ve verimliliğinin arttırılması amacıyla hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi.

İki program şeklinde gerçekleştirilen hizmet içi eğitimde; "Nezaket ve Saygı Kavramları, Nezaket Kurallarının Önemi, Telefon Görüşmelerinde Nezaket, E-posta Yazışmalarında Nezaket, Toplantı ve Etkinliklerde Nezaket, Yöneticiler ve Astlarla İlişkiler" gibi konularda Düzce Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hamza Aktaş tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Uğur Demir'in, Doç. Dr. Hamza Aktaş'a Teşekkür Belgesi takdim etmesinin ardından program sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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