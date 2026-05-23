Haberler

Düzce'de artan hayvan haraketliliği denetim altında

Düzce'de artan hayvan haraketliliği denetim altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi artan hayvan hareketliliğine karşı satış yerleri, yol güzergahları ve işletmelerde denetimleri sıkılaştırdı. İl genelinde 8 bin 500 büyükbaş ve 3 bin küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak değerlendirilmesi bekleniyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri artan hayvan hareketliliği nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları önlemek adına hem hayvan satış yerlerinde, yol güzergahında ve işletmelerde sıkı denetim yapıyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kurban Hizmetlerinin sorunsuz yürütülmesi için gerekli tüm tedbirler aldı. Manevi değerlerin ön planda tutulduğu bu özel günlerde, vatandaşlarımızın sağlıklı kurbanlık hayvanlara ulaşabilmesi ve iller arası hastalık bulaşma riskinin azaltılması büyük önem taşıdığı bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamada "İlimize diğer illerden yaklaşık 3 bin 500 büyükbaş ve bin 500 küçükbaş olmak üzere toplam 5 bin kurbanlık hayvan girişi beklenmektedir. İlimiz genelindeki hayvan varlığıyla birlikte toplamda yaklaşık 8 bin 500 büyükbaş ve 3 bin küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak değerlendirilmesi öngörülmektedir. Artan hayvan hareketliliği nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları önlemek adına hem hayvan satış yerlerinde hem de işletmelerde denetimler sıkı bir şekilde sürdürülmektedir" denildi.

Kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenler ise şu şekilde sıralandı; "Dini ölçülere uygun olması, sağlıklı, besili ve gebe olmaması, kulak küpesinin takılı olması, büyükbaş hayvanlar için pasaport, küçükbaş hayvanlar için nakil belgesine sahip olması ve sığır ve mandaların 2 yaşını, koyun ve keçilerin ise 1 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir." - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı

Mutlak butlan kararı sonrası ilk operasyon! 7 ilde harekete geçildi
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elektrikli araç seyir halindeyken alev alev yandı

Elektrikli araç seyir halindeyken bu hale geldi
Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi

Böylesi görülmedi! Köyün kara ile bağlantısı kesildi
MİT'ten sınır ötesi operasyon! Biri Ankara gar katliamıyla bağlantılı 10 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Tek tek yakalandılar! Biri 109 kişinin öldüğü katliamla bağlantılı
Giresun'da 5 kişinin öldüğü kaza anı kamerada! Araçları biçen tır hiç fren yapmamış

İşte 5 kişinin öldüğü kaza anı! Araçları biçen tırın gelişine bakın
Ozan Tufan: Gerçekten şaşkınlık içindeyim

Kupa sonrası söyledikleri güldürdü
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel 'En kısa sürede' dedi ama...

Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı
Arda Güler'den Alaba’ya veda! 5 yıllık macera resmen bitti

Arda'dan yıldız isme veda! 5 yıllık macera resmen bitti