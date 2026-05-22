Haberler

Hayvan sevkiyatına sıkı kontrol

Hayvan sevkiyatına sıkı kontrol
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan sağlığı, hareketleri ve kurbanlık satışlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Müdür Esra Uzun, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir kurbanlıklara ulaşması için kontrollerin titizlikle yapıldığını belirtti.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla il genelinde hayvan sağlığı, hayvan hareketleri ve kurbanlık satışlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, hayvan pazarında yürütülen denetim çalışmalarına katılarak kurbanlık hayvan satıcıları ve alıcılarla bir araya geldi. Denetimde, kurbanlık hayvan alımında dikkat edilmesi gereken hususlar, hayvanların küpe ve pasaport kontrolleri, sevk belgeleri ile hayvan sağlığı şartları hakkında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Esra Uzun, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir kurbanlık hayvanlara ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirterek, "Amacımız hem üreticilerimizin hem de vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamadan, sağlıklı ve güvenli bir Kurban Bayramı süreci geçirmesidir. Bu doğrultuda hayvan pazarlarımızda ve yol kontrol noktalarımızda ekiplerimiz tarafından gerekli kontroller titizlikle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan pazarlarında yapılan denetimlerde; hayvanların kulak küpeleri, pasaportları, sağlık raporları ve sevk belgeleri kontrol edilirken, yol kontrollerinde de Düzce'ye giriş ve çıkış yapan hayvan nakilleri mevzuat kapsamında denetleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı

Butlan kararı sonrası Bakan Şimşek'ten "Dayanıklıyız" mesajı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır

"Mutlak butlan" sessizliğini gece yarısı paylaşımıyla bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Onu daha önce böyle görmediniz! Davul çalarak kendinden geçti

Dün geceye damga vuran olay!

Arda Turan Beşiktaş için son sözünü söyledi

Beşiktaş için son sözünü söyledi
İzmir'de çöp konteynerleri önünde 33 kedi ölü bulundu

İzmir'de vahşet: Çöp konteynerinin önünde 33 ölü kedi bulundu
Bakan Şimşek, 'mutlak butlan' kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi'ni olağanüstü topladı

Piyasalarda deprem! Bakan Şimşek ekibini olağanüstü topladı
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti

Devlet hastanesinde çalışan hademenin maaşını duyunca inanamadı
Bertuğ Yıldırım baba oluyor! Eşi karnı burnunda poz verdi

Genç çiftimizden müjdeli haber! Binlerce beğeni aldı