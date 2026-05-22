Hayvan sevkiyatına sıkı kontrol

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla il genelinde hayvan sağlığı, hayvan hareketleri ve kurbanlık satışlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, hayvan pazarında yürütülen denetim çalışmalarına katılarak kurbanlık hayvan satıcıları ve alıcılarla bir araya geldi. Denetimde, kurbanlık hayvan alımında dikkat edilmesi gereken hususlar, hayvanların küpe ve pasaport kontrolleri, sevk belgeleri ile hayvan sağlığı şartları hakkında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Esra Uzun, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir kurbanlık hayvanlara ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirterek, "Amacımız hem üreticilerimizin hem de vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamadan, sağlıklı ve güvenli bir Kurban Bayramı süreci geçirmesidir. Bu doğrultuda hayvan pazarlarımızda ve yol kontrol noktalarımızda ekiplerimiz tarafından gerekli kontroller titizlikle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan pazarlarında yapılan denetimlerde; hayvanların kulak küpeleri, pasaportları, sağlık raporları ve sevk belgeleri kontrol edilirken, yol kontrollerinde de Düzce'ye giriş ve çıkış yapan hayvan nakilleri mevzuat kapsamında denetleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı