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Yığılca'da Küçükbaş Hayvanlara Aşılama ve Küpeleme

Yığılca'da Küçükbaş Hayvanlara Aşılama ve Küpeleme
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Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Karakaş Köyü'nde, ilçe veteriner hekimi Göktürk Küçükkahraman tarafından küçükbaş hayvanlara çiçek ve bruselloz aşıları uygulandı. Ayrıca işletme bilgileri güncellenirken, kuzu ve oğlaklara küpeleme yapıldı. Çalışmalarla hayvan hastalıklarının önlenmesi, hareketlerin kayıt altına alınması ve yetiştiricilerin desteklenmesi hedefleniyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde küçükbaş hayvanlara çiçek ve bruselloz aşıları uygulandı.

Yığılca'ya bağlı Karakaş Köyü'nde küçükbaş hayvanların sağlığının korunması ve kayıt sisteminin güncel tutulması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. İlçe Veteriner Hekimi Göktürk Küçükkahraman tarafından yürütülen çalışmalarda küçükbaş hayvanlara çiçek ve bruselloz aşıları uygulanırken, işletme bilgileri güncellendi. Ayrıca kuzu ve oğlaklara yönelik küpeleme işlemleri gerçekleştirildi.

Çalışmalarla hayvan hastalıklarının önlenmesi, hayvan hareketlerinin kayıt altına alınması ve yetiştiricilerin desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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