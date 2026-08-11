Yığılca'da Küçükbaş Hayvanlara Aşılama ve Küpeleme

Düzce'nin Yığılca ilçesinde küçükbaş hayvanlara çiçek ve bruselloz aşıları uygulandı.

Yığılca'ya bağlı Karakaş Köyü'nde küçükbaş hayvanların sağlığının korunması ve kayıt sisteminin güncel tutulması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. İlçe Veteriner Hekimi Göktürk Küçükkahraman tarafından yürütülen çalışmalarda küçükbaş hayvanlara çiçek ve bruselloz aşıları uygulanırken, işletme bilgileri güncellendi. Ayrıca kuzu ve oğlaklara yönelik küpeleme işlemleri gerçekleştirildi.

Çalışmalarla hayvan hastalıklarının önlenmesi, hayvan hareketlerinin kayıt altına alınması ve yetiştiricilerin desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı