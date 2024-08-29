Düzce'de Köylere Otobüs Durağı ve Bank Teslim Edildi

Düzce'de çeşitli köylerin ihtiyacı olan otobüs durağı ve banklar temin edilmesinin ardından köylere 93 durak ve 273 bank teslim edildi.

Düzce İl Özel idaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personelleri köylerin kalkınması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan durak ve banklar için kolları sıvayan ekipler üretim çalışmalarını hızlandırdı. yapılan temin çalışmaları çerçevesinde idare sorumluluk alanında bulunan köylere toplamda 93 adet durak ve 273 adet bank üretilip teslim edildi. Ekipler köylerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarına devam ederek, üretimi tamamlayacak. - DÜZCE