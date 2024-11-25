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Düzce'de Kar Engeline Rağmen Hasta Hastaneye Ulaştırıldı

Düzce'de Kar Engeline Rağmen Hasta Hastaneye Ulaştırıldı
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki 82 yaşındaki KOAH hastası, Düzce Valiliği ve sağlık ekiplerinin özverili çalışmalarıyla hastaneye ulaştırıldı. Karla kaplı bölgede zorlu şartlara rağmen hasta, ambulansa taşındı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki 82 yaşındaki hasta, Düzce Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından alınarak hastaneye getirildi.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Düzce'de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları Düzce Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri tarafından müdahale edilerek açılıyor. Kaynaşlı ilçesinin ulaşımda en uzak köylerinden olan 960 rakımlı Yeniyurt köyünde köy içi yolu karla kaplı olan bölgede rahatsızlanan 82 yaşındaki KOAH hastası için ekipler harekete geçti. Düzce Valiliği İl Özel İdaresi karla kaplı köy içi yolu ulaşıma açarken ambulansa zincir takıldı. Zorlu mücadelenin ardından sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımı ile hasta ambulansa taşındı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan hasta daha sonra hastaneye kaldırıldı. Hastanın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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