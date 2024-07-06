Düzce'de Kaçak Elektrik Kullanan Şahıs Pompalı Tüfekle Tehdit Etti

Düzce'de kaçak elektrik kullanan şahsın elektriğini kesmeye giden personelleri pompalı tüfekle tehdit eden şahıs yakalandı.

Geçtiğimiz Perşembe günü Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kaçak elektrik kullanan şahsın elektriğini kesmeye giden personellere pompalı tüfek ile tehdit etmesinin ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Darıyeri Hasanbey köyünde yaşadığı tespit edilen R.K. İsimli şahıs, ekiplerce yakalandı. Evde yapılan arama sonradında personelleri tehdit ettiği esnada kullandığı pompalı tüfek ve 2 adet fişeğe el konuldu. Şahıs jandarmada ki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. Burada yapılan sorgusunun ardından R.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE