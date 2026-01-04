Haberler

Düzce'de jandarma personeli şehitleri kabirleri başında andı

Düzce'de jandarma personeli şehitleri kabirleri başında andı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehadetlerinin yıl dönümü dolayısıyla şehit erler Hüseyin Dikmen ve İbrahim Sarı'nın kabirlerini ziyaret etti.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehadetlerinin yıl dönümü dolayısıyla şehit erler Hüseyin Dikmen ve İbrahim Sarı'nın kabirlerini ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığında görevli subay ve personel, Şırnak'ın Karaboyun köyü kırsalında 1 Ocak 1988'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Er Hüseyin Dikmen ile Hatay'da görevi sırasında 3 Ocak 1986'da yaşanan silah kazası sonucu şehit düşen Jandarma Er İbrahim Sarı'nın mezarlarına ziyarette bulundu.

Şehitlerin kabirlerine çiçek bırakan jandarma personeli, dua etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır iddiaları doğruladı! İşte geçeceği parti

"Milletin dediğini yapıyorum" deyip katılacağı partiyi ilan etti
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi

Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar

Bir anda savruldular! Kimi yere kapandı, kimi birbirine tutundu
Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük

Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın Özgürlük