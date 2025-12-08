Haberler

Gazeteciler, Düzce'nin il olduğu günün Resmi Gazetesi'ni Vali Aslan'a hediye etti

Gazeteciler, Düzce'nin il olduğu günün Resmi Gazetesi'ni Vali Aslan'a hediye etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'deki basın mensupları, kentin il oluşunun yıl dönümü vesilesiyle Vali Selçuk Aslan'a 1999 tarihli Resmi Gazete'nin orijinal nüshasını hediye etti. Vali Aslan, hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dijitalleşmeyle birlikte basılı Resmi Gazete geleneğinin sona erdiğini hatırlattı.

Düzce'de görev yapan basın mensupları, kentin il oluşunun yıl dönümü dolayısıyla Vali Selçuk Aslan'a, 9 Aralık 1999 tarihli Resmi Gazete'nin orijinal nüshasını hediye etti.

Gazeteciler, Düzce'nin il statüsü kazanmasının 26. yılı kapsamında Vali Aslan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, dönemin Devlet Bakanı Mesut Yılmaz tarafından o dönem Anavatan Partisi İlçe Başkanı olan iş insanı Ragıp Gökesaoğlu'na verilen ve Düzce'nin il ilan edildiği kararı içeren 23901 sayılı Resmi Gazete nüshası, Vali Aslan'a takdim edildi.

Gazeteciler adına konuşan Tezcan Solmaz, tarihi belgenin korunacağı en doğru yerin Valilik makamı olduğuna karar verdiklerini belirterek, "Resmi Gazete, Ragıp Bey'e dönemin Devlet Bakanı Mesut Yılmaz tarafından verilmiş bir hatıra. O da sağ olsun bizlere verdi. Bu önemli hatıranın korunacağı en güzel yer Valilik. İlimizin kuruluşunun 26. yılı kutlu olsun" dedi.

"15 yıl sonra yeniden basılı Resmi Gazete aldım"

Vali Aslan da ziyaretten ve anlamlı hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dijitalleşmeyle birlikte basılı Resmi Gazete geleneğinin sona erdiğini hatırlatan Aslan, "Bu çok anlamlı bir hediye oldu. Çok uzun bir süre Resmi Gazete posta ile geldiğinden çok okurduk. Artık dijitalleşmeyle bu bitti. Çok hoş bir hediye oldu. 15 yıl sonra Resmi Gazete'yi yeniden elime almış oldum" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Bahis soruşturmasında Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı

Süper Lig devinin topçusu ve eski başkan tutuklandı
Armut'a erişim engeli getirildi

Yüz binlerce üyesi olan site, Türkiye'de erişime engellendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Bu kez çok kuvvetli geliyor
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo

Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
title