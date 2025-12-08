Gazeteciler, Düzce'nin il olduğu günün Resmi Gazetesi'ni Vali Aslan'a hediye etti

Düzce'de görev yapan basın mensupları, kentin il oluşunun yıl dönümü dolayısıyla Vali Selçuk Aslan'a, 9 Aralık 1999 tarihli Resmi Gazete'nin orijinal nüshasını hediye etti.

Gazeteciler, Düzce'nin il statüsü kazanmasının 26. yılı kapsamında Vali Aslan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, dönemin Devlet Bakanı Mesut Yılmaz tarafından o dönem Anavatan Partisi İlçe Başkanı olan iş insanı Ragıp Gökesaoğlu'na verilen ve Düzce'nin il ilan edildiği kararı içeren 23901 sayılı Resmi Gazete nüshası, Vali Aslan'a takdim edildi.

Gazeteciler adına konuşan Tezcan Solmaz, tarihi belgenin korunacağı en doğru yerin Valilik makamı olduğuna karar verdiklerini belirterek, "Resmi Gazete, Ragıp Bey'e dönemin Devlet Bakanı Mesut Yılmaz tarafından verilmiş bir hatıra. O da sağ olsun bizlere verdi. Bu önemli hatıranın korunacağı en güzel yer Valilik. İlimizin kuruluşunun 26. yılı kutlu olsun" dedi.

"15 yıl sonra yeniden basılı Resmi Gazete aldım"

Vali Aslan da ziyaretten ve anlamlı hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dijitalleşmeyle birlikte basılı Resmi Gazete geleneğinin sona erdiğini hatırlatan Aslan, "Bu çok anlamlı bir hediye oldu. Çok uzun bir süre Resmi Gazete posta ile geldiğinden çok okurduk. Artık dijitalleşmeyle bu bitti. Çok hoş bir hediye oldu. 15 yıl sonra Resmi Gazete'yi yeniden elime almış oldum" diye konuştu.