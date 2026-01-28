Hayvan hastalıkları ile mücadele değerlendirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de hayvan sağlığının korunması ve hayvancılık faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla hayvan hastalıkları ile mücadele değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Sadık Kelez başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Çolak, epidemiyoloji birimi sorumluları ile İl ve İlçe Müdürlüklerinde görev yapan veteriner hekimler katıldı. Toplantıda, 2025 yılı hayvan hastalıkları ile mücadele programları kapsamlı şekilde değerlendirilerek, yıl içerisinde görülen hastalıklar, muhtemel giriş ve çıkış yolları ile alınan ve alınması planlanan tedbirler ele alındı. Ayrıca, uygulamalarda karşılaşılan eksiklikler, iyileştirici ve önleyici düzenlemeler üzerinde duruldu. Değerlendirmelerde; koruyucu veteriner sağlık hizmetleri, aşılama çalışmaları, sağlık taramaları ve salgın hastalıklarla mücadele süreçleri ayrıntılı olarak incelendi. Hayvan hastalıklarıyla mücadelede daha etkin uygulama planlaması ve beklentiler görüşüldü. Toplantıda, 2026 yılına yönelik etkin mücadele hedefleri de ele alınarak, hayvancılık sektörünün daha verimli hale getirilmesi ve hayvansal ürün üretiminde arz güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülecek çalışmalar değerlendirildi. - DÜZCE