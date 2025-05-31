Düzce'de Hac Adayları İçin Uğurlama Töreni

Düzce'de Hac Adayları İçin Uğurlama Töreni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de kutsal topraklara gidecek 76 kişilik hac grubu için Cedidiye Camii önünde düzenlenen uğurlama merasiminde duygusal anlar yaşandı. İl Müftüsü Osman Aydın, hacı adaylarını kutlayarak dua etti.

DÜZCE (İHA) –Düzce'de kutsal topraklara gidecek 76 kişilik hac grubu için Cedidiye Camii önünde uğurlama merasimi düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, uzun zamandır hac farizasını yerine getirmek için bekleyen hacı adayları ile yakınları uğurlama programında duygulu anlar yaşadı. Programda konuşan İl Müftüsü Osman Aydın, "Mekke'nin, Medine'nin, sevgili Peygamberimizin sevdalısı hacı adaylarımız ve yakınları; uğurlama programına katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. 'Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.' ilahi emrine mazhar olabilmek için rahmet ve bereket dolu bir yolculuğa çıkacak hacı adaylarımızdan kutsal topraklarda bol bol ülkemiz için, mazlum Filistin halkı için, islam alemi için dua etmelerini istiyoruz. Yolculuğunuz mübarek, dualarınız kabul olsun" dedi

Program İl Müftü Yardımcısı Yavuz Horoz'un yaptığı dua sonrası getirilen tekbir, salavat ve telbiyeler ile hacı adayları kutsal topraklara gitmek için otobüslerle uğurlandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor

Belediyelere operasyon sonrası CHP harekete geçti
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

Belediyelere operasyondan ilk görüntüler! Balya balya dolar çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın kabusu yaşadı
Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber

Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak

İstanbul'da bazı metro durakları ikinci bir duyuruya kadar kapatılıyor
Suavi dolandırıcıların hedefinde! Ünlü şarkıcının 20 bin lirası buhar oldu

Suavi tuzağa düştü! Ünlü şarkıcının adı dolandırıcılık olayına karıştı
Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Millet hizmet beklerken türkücü belediye başkanı eğlencede
Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri

Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.