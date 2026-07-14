Güneş enerjisiyle temiz yarınlar Bilim Kafe'de konuşuldu

Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ile Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından "Geleceğin Meslekleri Serisi" kapsamında düzenlenen "Geleceği Konuşuyoruz: Güneş Enerjisiyle Temiz Yarınlar" başlıklı Bilim Kafe etkinliği, Sabiha Ulusoy Kütüphane Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert'in yönetimindeki Bilim Kafe etkinliğine; akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı.

Programın açılışında konuşan Duygu Özdemir Cömert, Bilim Kafe etkinliklerinin temel amacının üniversitelerde üretilen akademik bilgiyi toplumla buluşturmak olduğunu belirterek, "Geleceğin Meslekleri Serisi" kapsamında bu kez güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji alanındaki gelişmelerin değerlendirileceğini ifade etti.

Yenilenebilir enerji alanı sürekli kendini yeniliyor

Konuşmasında Düzce Meslek Yüksekokulu Yenilenebilir Enerji Teknikerliği Programı hakkında bilgi veren Öğr. Gör. İsmail Gül, programın Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi adıyla eğitim vermeye başladığını, sektörün gelişimine paralel olarak Yenilenebilir Enerji Teknikerliği Programı adıyla yeniden yapılandırıldığını belirtti. Bölüm müfredatının sektör ihtiyaçları doğrultusunda sürekli olarak güncellendiğini ifade eden Gül, öğrencilerin teorik eğitimin yanı sıra laboratuvar ve atölye uygulamalarıyla desteklendiğini ifade etti.

Panelde söz alan Yenilenebilir Enerji Teknikerliği Programı öğrencisi Ceren Aygün ise bölümü tercih etme sürecini ve eğitim deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Atölye uygulamaları sayesinde teorik bilgileri pratiğe dönüştürme fırsatı bulduklarını ifade eden Aygün, uygulamalı eğitimlerin mesleği daha iyi kavramalarını sağladığını belirtti.

Etkinlikte ayrıca konuşmacılar, yenilenebilir enerji sektörünün her geçen yıl büyüdüğüne dikkat çekerek öğrencilerin değişen teknolojileri yakından takip etmeleri, kendilerini sürekli geliştirmeleri ve disiplinler arası bilgi birikimine sahip olmalarının gelecekte önemli avantaj sağlayacağını ifade etti.

Program, konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı