Tarım güvenliği için zirai ilaç ve gübre denetimi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca İlçesinde gübre ve zirai ilaç bayilerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Yığılca ilçesinde, tarım ürünlerinin güvenli ve kaliteli şekilde üretilebilmesi adına önemli bir denetim yapıldı. İlçe genelindeki gübre ve zirai ilaç bayilerine yönelik denetimler, Yığılca ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından titizlikle yapıldı. Denetimlerde, ürünlerin ruhsat durumları, depolama şartları, etiket ve karekod kontrolleri, stok ve kayıt sistemleri gözden geçirildi.

Yetkililer, tarımda geleceğe yönelik sürdürülebilir üretim ve güvenli gıda için her zaman sahada olduklarını söyledi. - DÜZCE