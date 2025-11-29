Düzce'de Fındık Üreticileri Kahverengi Kokarca ile Mücadele Ediyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de fındık üreticisinin korkulu rüyası Kahverengi Kokarca ile kışlak mücadele devam ediyor.

Yığılca ilçesinde Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) zararlısına karşı yürütülen çalışmalar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle ve muhtarların katkılarıyla köylerde sürüyor. Zararlının kış aylarında barındığı metruk bina, ardiye, samanlık ve depolarda yoğun ilaçlama faaliyetleri yürütülüyor. Köy bazında gerçekleştirilen çalışmalar, Yığılca ilçe Müdürlüğü teknik ekiplerinin koordinasyonunda ve muhtarların desteğiyle sürdürülüyor. - DÜZCE