Düzce'de Fındık Üreticileri Kahverengi Kokarca ile Mücadele Ediyor
Düzce'nin Yığılca ilçesinde fındık üreticilerinin tehdit altında olduğu Kahverengi Kokarca zararlısına karşı yürütülen ilaçlama çalışmaları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle ve muhtarların katkılarıyla devam ediyor.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de fındık üreticisinin korkulu rüyası Kahverengi Kokarca ile kışlak mücadele devam ediyor.
Yığılca ilçesinde Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) zararlısına karşı yürütülen çalışmalar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle ve muhtarların katkılarıyla köylerde sürüyor. Zararlının kış aylarında barındığı metruk bina, ardiye, samanlık ve depolarda yoğun ilaçlama faaliyetleri yürütülüyor. Köy bazında gerçekleştirilen çalışmalar, Yığılca ilçe Müdürlüğü teknik ekiplerinin koordinasyonunda ve muhtarların desteğiyle sürdürülüyor. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel