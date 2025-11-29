Haberler

Düzce'de Fındık Üreticileri Kahverengi Kokarca ile Mücadele Ediyor

Düzce'de Fındık Üreticileri Kahverengi Kokarca ile Mücadele Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Yığılca ilçesinde fındık üreticilerinin tehdit altında olduğu Kahverengi Kokarca zararlısına karşı yürütülen ilaçlama çalışmaları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle ve muhtarların katkılarıyla devam ediyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de fındık üreticisinin korkulu rüyası Kahverengi Kokarca ile kışlak mücadele devam ediyor.

Yığılca ilçesinde Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) zararlısına karşı yürütülen çalışmalar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle ve muhtarların katkılarıyla köylerde sürüyor. Zararlının kış aylarında barındığı metruk bina, ardiye, samanlık ve depolarda yoğun ilaçlama faaliyetleri yürütülüyor. Köy bazında gerçekleştirilen çalışmalar, Yığılca ilçe Müdürlüğü teknik ekiplerinin koordinasyonunda ve muhtarların desteğiyle sürdürülüyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu

Dakikalarca öldüresiye dövdü, sonra hiç beklenmeyen bir şey yaptı
Venezuela'da yakıt tankerine baskın: Gizli bölmelerde 500 kilo kokain ele geçirildi

Bu görüntüler Trump'ın savaş ilan etmesine yeter
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi
Baba-oğul aynı takımda oynuyorlar

Baba-oğul aynı takımda oynuyorlar
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı

Bir şehrimizin konuştuğu görüntüler! Çırılçıplak soyunup kaçtı
Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı

Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Karadeniz'de iki tanker gemisinde patlama! Bakan Uraloğlu: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde

Karadeniz gece alev topuna döndü! İşte gemilerdeki patlamaların nedeni
Alper Potuk'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü

Yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü
Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, gözaltına alınıp tutuklandı

Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, apar topar gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.