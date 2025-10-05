Haberler

Düzce'de Filistin'e Destek Mitingi

Güncelleme:
Düzce'de yüzlerce kişi, sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Filistin'e destek vermek amacıyla bir araya geldi. Mitingde İsrail'in saldırıları protesto edildi ve katılımcılar Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

Düzce'de yüzlerce kişi Filistin'e destek vermek için bir araya geldi. Filistin bayrakları ile yürüyüş yapan Düzceliler Sumud Filosu'na da destek verdi.

Düzce'de sivil toplum kuruluşlarının önderliğinde Filistin'e destek buluşması gerçekleştirildi. Kamu kurumlarının da destek verdiği buluşmaya yüzlerce kişi katılım sağladı. Cedidiye Meydanı'nda gerçekleştirilen büyük Filistin mitinginde İsrail'in hain saldırıları protesto edildi. Meydandaki mitingin ardından kalabalık grup İstanbul Caddesi üzerinden Anıtpark'a kadar yürüyerek sloganlar attı. İşletme çalışanları da yürüyüşe alkışlarla destek verdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
