Düzce'de Filistin'e Destek Mitingi

Düzce'de yüzlerce kişi Filistin'e destek vermek için bir araya geldi. Filistin bayrakları ile yürüyüş yapan Düzceliler Sumud Filosu'na da destek verdi.

Düzce'de sivil toplum kuruluşlarının önderliğinde Filistin'e destek buluşması gerçekleştirildi. Kamu kurumlarının da destek verdiği buluşmaya yüzlerce kişi katılım sağladı. Cedidiye Meydanı'nda gerçekleştirilen büyük Filistin mitinginde İsrail'in hain saldırıları protesto edildi. Meydandaki mitingin ardından kalabalık grup İstanbul Caddesi üzerinden Anıtpark'a kadar yürüyerek sloganlar attı. İşletme çalışanları da yürüyüşe alkışlarla destek verdi. - DÜZCE