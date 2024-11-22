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Düzce'de Dünya KOAH Günü Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Düzce'de Dünya KOAH Günü Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
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Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde kurulan stantta, Dünya KOAH Günü kapsamında ziyaretçilere karbonmonoksit ölçümü yapıldı ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi poliklinik girişinde kurulan standı ziyaret edenlere karbonmonoksit ölçümü yapıldı.

Düzce Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı görevlilerince Dünya KOAH Gününde Atatürk Devlet Hastanesinde stant açılarak farkındalık etkinliği düzenlendi. Devlet Hastanesi poliklinik hizmet alanında açılan stantta 'Havamızı Koruyalım KOAH'sız Yaşayalım' teması ile ziyaretçilere bilgilendirmeler yapıldı. KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) ile ilgili, hazırlanan broşürler dağıtılarak karbonmonoksit ölçümü gerçekleştirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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