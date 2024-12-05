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Düzce'de Dijital Ortamlarda Kadına Yönelik Şiddet Semineri Düzenlendi

Düzce'de Dijital Ortamlarda Kadına Yönelik Şiddet Semineri Düzenlendi
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Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi, dijital şiddet ve siber zorbalık konularına dikkat çekmek amacıyla 'Dijital Ortamlarda Kadına Yönelik Şiddet' semineri düzenledi. Katılımcılar, dijital ortamdaki şiddetle mücadele yöntemleri hakkında bilgi aldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü tarafından teknolojinin hızla geliştiği dünyamızda önemli bir konu haline gelen dijital şiddet kavramına farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Dijital Ortamlarda Kadına Yönelik Şiddet' başlıklı seminer öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kutadgu Bilig Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda sosyal medya, internet ve diğer dijital platformlarda kadına yönelik tehdit, hakaret ve şiddet olaylarının tanımlandığı, bu şiddetle nasıl mücadele edileceğine karşı önemli bilgiler sunan İşletme Fakültesi Öğr. Gör. Şerife Büşra Ümit Işık, Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü'nden Polis Memurları Sami Karakaya ve Sevinç Çoban ile Düzce Barosu Avukatı Bahar Yılmaz Temel ve Avukat Şeyma Kardüz konuşmacı olarak yer aldı.

Seminerin ilk konuşmacıları olarak siber suçlarla mücadele ve bu alandaki çalışmalar hakkında detaylı bilgiler sunan Polis Memurları Sami Karakaya ve Sevinç Çoban; kişisel veri nedir, nasıl korunmalıdır sorularını ayrıntılı bir şekilde cevapladı. Bilgi kirliliği, yanlış bilgilerin paylaşılması ile siber zorbalık konuları hakkında da bilgilendirmede bulunan Polis Memurlarımız siber zorbalığa yönelik farkındalık oluşturulmasına ışık tuttu.

"Şikayette bulunun"

Av. Bahar Yılmaz, temel kadın hakları ve mücadele yöntemlerini ele aldığı konuşmasında; anonim hesap tacizinin, tehdit mesajlarının yollanmasının ve kişinin sosyal medya paylaşımlarına sürekli olumsuz yorum yapmanın siber zorbalığa girdiğini açıkladı. Sosyal medyada uygulanan bu şiddetin failleri kendilerinin yakalanamayacağını düşündüğü için korkusuzca davranış sergilediğini de söyleyen Avukat Bahar Yılmaz, başta kadınlar olmak üzere şiddetle karşı karşıya kalan herkesin yetkili birimlere şikayette bulunmasını tavsiye etti.

"Sessiz kalmayın"

Av. Şeyma Kardüz ise; dijital ortamda şiddet ve güvenlik konusunu hukuki boyutlarıyla ele aldı. Hangi suçlara ne gibi cezaların verildiğini açıklayan Kardüz, "Hakaret, şantaj, tehdit, taciz veya özel hayatın gizliliği gibi olaylarla karşı karşıya kalırsanız sessiz kalmayın. Dijital platformlarda işlenilen suç ile gerçek hayattaki suç aynıdır. Günümüzde maalesef çevrim içi taciz videolarıyla şiddete maruz kalınabiliyor. Bu durumlarda Emniyetimiz, Jandarmamız, Savcılığımız ve Düzce Barosu Avukatları olarak her zaman yanınızdayız" ifadelerinde bulundu.

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğr. Gör. Şerife Büşra Ümit Işık'ın dijital ortamlarda kadına yönelik işlenen suçları toplumsal ve hukuki açıdan değerlendirdiği konuşmasının ardından program sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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