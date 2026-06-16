Betonun renkli dünyası anlatıldı

Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ve bilimi toplumla buluşturan en önemli platformlardan biri haline gelen Bilim Kafe etkinliği, Konuralp Antik Tiyatro Çadırı Terasında gerçekleştirildi.

Bilim Kafe etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert, Düzce Üniversitesi olarak 58. Bilim Kafe etkinliğini gerçekleştirdiklerini ifade ederek bu etkinliklerle üniversite ile şehir arasında köprü oluşturduklarını dile getirdi. Bilimin halka indiği oranda daha da anlam kazandığını belirten Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert, katkılarından dolayı programın davetli konuşmacısı Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Sallı Bideci'ye teşekkür etti.

Beton hakkında her şey

Prof. Dr. Özlem Sallı Bideci "Beton Sandığınız Kadar Sıkıcı mı?" başlıklı sunumuyla betonun dayanıklı olduğu kadar, renkli dünyasını da katılımcılarla paylaştı. Sözlerine betonun tanımıyla başlayan Bideci, betonun; çimento, su, kum, çakıl, kimyasal ve mineral katkıların karışımıyla elde edildiğini ifade etti. Kum ve çakılın analizinin yapıldıktan sonra uygunsa kullanıldığını söyleyen Bideci, çimentonun betona bağlayıcılık özelliği kattığını belirterek baraj, köprü, bina gibi yapılara özel farklı çimento türleri olduğunu dile getirdi. Betonda suyun da rastgele kullanılamayacağı uyarısında bulunan Bideci, şehir şebeke suyunun kullanımının uygun olduğunu ve buharlaşan suyla birlikte betondaki dayanımın azaldığını sözlerine ekledi.

Betonun renkli dünyası

Kimyasallar ve mineral katkıların da betondaki faydalarına değinen Özlem Sallı Bideci, konuşmasının son bölümünde betonun eğlenceli ve renkli dünyası hakkında da bilgiler aktardı. Dışarıdan bakıldığında betonun gri renkli, soğuk ve sert bir malzeme olarak görüldüğünü dillendiren Bideci, betonu sadece taşıyıcı olarak görmediğine dikkat çekti.

Katılımcılara betondan hediyeler

Betonun renklendirilebildiğini belirten Bideci, özel betonlardan parlaklık ve ışık yayan yapılar oluşturulabildiğini, heykel ve sanatsal ürünlerin de üretilebildiğinin altını çizerek katılımcılara renkli betondan ürettikleri hediyeler de armağan etti.

Soru-cevap bölümüyle devam eden Bilim Kafe etkinliği, Duygu Özdemir Cömert'in, Prof. Dr. Özlem Sallı Bideci'ye teşekkür belgesi takdim etmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı