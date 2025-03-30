Düzce'de Bayram Namazı Coşkusu
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Düzce'deki camiler doldu taştı. Vatandaşlar, bayram coşkusuyla erken saatlerde camilere akın etti. Düzce Valisi Selçuk Aslan da Merkez Büyük Camii'nde bayram namazını kıldı.
Düzce'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kılınan bayram namazında camiler doldu taştı.
Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi, Düzce'de de Ramazan Bayramı coşkusu yaşanıyor. Vatandaşlar Düzce'de erken saatlerde camileri doldurdu. Bazı vatandaşlar da namaza çocuklarıyla katıldı. Düzce Valisi Selçuk Aslan da bayram namazını, Merkez Büyük Camii'nde kıldı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel