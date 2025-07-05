Düzce'de Aşure Günü Etkinliği Düzenlendi

Düzce'de Aşure Günü Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Muharrem Ayı vesilesiyle aşure günü etkinliği düzenleyerek toplumsal dayanışma ve kültürel miras vurgusu yaptı. Etkinliğe personel yoğun ilgi gösterdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri Muharrem Ayı vesilesi ile Aşure günü etkinliğinde bir araya geldi.

Düzce'de Muharrem ayı sebebi ile çeşitli aşure günü etkinlikleri düzenlenmeye devam ediyor. Bu çerçevede Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, müdürlük bünyesinde aşure günü etkinliği düzenlendi. Personellerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, "Toplumsal dayanışmanın, sabrın ve paylaşmanın sembolü olan Aşure Günü, farklı tatların bir araya gelerek oluşturduğu birlik mesajıyla bizlere kadim bir kültürün mirasını hatırlatıyor. Bu güzel geleneği yaşatmamıza vesile olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD'de sel felaketi! 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp

ABD felaketi yaşıyor! 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkında bomba iddia

Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkında bomba iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.