Düzce'de akaryakıt istasyonunda renkli görüntüler: Klarnetçi ve davulcu çaldı, pompacı oynadı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de araçlarına yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giren klarnetçi ve davulcu, yakıt dolarken araçtan inip oyun havası çalmaya başladı. Pompacı, bu sırada ritme dayanamayarak hünerlerini sergiledi.

Düzce merkezde bir akaryakıt istasyonuna giden biri klarnet, biri davul ustası iki kafadar, araçlarına yakıt almak için durdu. Araçlarına yakıt dolarken klarnet ve davulu çıkaran sanatkarlar, oyun havası çalmaya başladılar. Oyun havasını duyan pompacı, ritme dayanamayarak oynamaya başladı. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, büyük beğeni topladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı