Düzce'de 9 günlük Ramazan Bayram tatilinde şelaleleri ve tabiat alanlarını 33 bin 735 kişi gezdi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 9 günlük Ramazan Bayram tatili boyunca şelaleleri ve tabiat alanlarını 33 bin 735 kişi gezdi.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca sıcak hava ile birlikte bir çok kişi şelaleler ile tabiat parklarına akın etti. Düzce'de korunan alanlardan Aydınpınar, Güzeldere ve Samandere Şelaleleri, Efteni Gölü, Korugöl tabiat alanları doldu taştı. Ramazan Bayramı tatili boyunca ise 33 bin 735 kişi doğal güzellikleri gezdi. - DÜZCE