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Akçakoca'da domuz avı yapılacak

Akçakoca'da domuz avı yapılacak
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Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı dört köyde 7 Haziran Pazar günü yaban domuzu sürek avı yapılacağı duyuruldu. Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşları can ve mal güvenliği için dikkatli olmaya çağırdı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Altunçay, Çayağzı, Dereköy ve Tepeköy köylerinde 7 Haziran Pazar günü yaban domuz sürek avı düzenleneceği duyuruldu.

Akçakoca ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, sürek avının belirlenen bölgelerde gerçekleştirileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Av faaliyetlerinin yapılacağı alanlarda can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla vatandaşların gerekli tedbirleri alması ve av süresince bölgeye giriş çıkışlarda dikkatli davranması gerektiği vurgulandı.

Özellikle tarım arazileri, ormanlık alanlar ve av güzergahlarına yakın bölgelerde bulunan vatandaşların, avın gerçekleştirileceği saatlerde dikkatli olmaları ve mümkünse bu alanlardan uzak durmaları tavsiye edildi.

7 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek domuz sürek avı nedeniyle Altunçay, Çayağzı, Dereköy ve Tepeköy köylerinde yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere bölgede bulunacak herkese gerekli hassasiyeti göstermeleri çağrısında bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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