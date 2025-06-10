Düzce'de 6. Espitdüzü Yayla Şenlikleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Düzce'de 6. Espitdüzü Yayla Şenlikleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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Düzce'nin Gümüşova ilçesinde düzenlenen 6. Espitdüzü Yayla Şenlikleri, Vali Selçuk Aslan'ın da katılımıyla geleneksel horon gösterileriyle kutlandı. Şenlik, dostluk ve kardeşlik duyguları içinde gerçekleştirildi.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bu yıl 6.'sı düzenlenen Espitdüzü Yayla Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Şenliklere katılan Vali Selçuk Aslan, vatandaşlar birlikte horon oynadı.

Gümüşova ilçesi Dereköy mevkisinde bu yıl 6.'sı gerçekleştirilen ve 4 köyün ortaklaşa yaptığı Espitdüzü Yayla Şenliği dostluk ve kardeşlik havasında gerçekleşti. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Vali Selçuk Aslan şenliğe katılarak horon oynadı.

Vali Aslan, geleneksel kültürün yaşatıldığı yayla şenliklerini devam ettiren herkese teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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