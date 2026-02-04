Düzce il koordinasyon kurulu toplandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2026 yılı 1. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

Akçakoca Gazi Konferans Salonu'nda ki toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile ilgili kurum yetkilileri katılım sağladı. İl genelinde yürütülen kamu yatırımları ve projelerin mevcut durumu ele alınarak, 2026 yılının ilk dönemine ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Vali Mehmet Makas, yaptığı konuşmada kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yaparak, yatırımların planlanan süreler içerisinde ve etkin şekilde tamamlanmasının vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini artıracağını ifade etti. Toplantıda devam eden ve planlanan projeler, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası hakkında kurumlar tarafından bilgilendirme sunumları yapıldı. Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin ardından toplantı, görüş ve önerilerin alınmasıyla sona erdi. - DÜZCE