Haberler

Düzce il koordinasyon kurulu toplandı

Düzce il koordinasyon kurulu toplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de 2026 yılı 1. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, kamu yatırımları ve projelerin durumu ele alındı, kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2026 yılı 1. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

Akçakoca Gazi Konferans Salonu'nda ki toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile ilgili kurum yetkilileri katılım sağladı. İl genelinde yürütülen kamu yatırımları ve projelerin mevcut durumu ele alınarak, 2026 yılının ilk dönemine ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Vali Mehmet Makas, yaptığı konuşmada kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yaparak, yatırımların planlanan süreler içerisinde ve etkin şekilde tamamlanmasının vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini artıracağını ifade etti. Toplantıda devam eden ve planlanan projeler, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası hakkında kurumlar tarafından bilgilendirme sunumları yapıldı. Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin ardından toplantı, görüş ve önerilerin alınmasıyla sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni operasyon! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Camideki şakalaşma küçük çocuğu az kalsın canından ediyordu

Camideki şakalaşma faciayla son buldu! Küçük çocuk ağır yaralı
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Çocuklara iğrenç tuzak! 47 kişi şafak vakti evlerinden alındı

Çocuklara iğrenç tuzak! Onlarca sapık şafak vakti evlerinden alındı
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket

Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket