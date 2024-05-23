Düzce Bıçağı Coğrafi İşaret Tescili Aldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yusuf Parlak'ın uzun zamandır üzerinde çalışıp tamamladığı Düzce Bıçakçılığını Geliştirme ve Tanıtma Projesiyle elde ettiği veriler ışığında Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başvurusu yapılan Düzce Bıçağı coğrafi işaret tescili aldı.

Doç. Dr. Yusuf Parlak, Düzce'nin, UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras taşıyıcı listesinde yer alan, birbirinden değerli üç Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısına ev sahipliği yaptığını, ustaların eserlerinin sınırlarını aşarak yurt dışından rağbet gördüğünü dile getirdi.

Düzceli bıçak ustalarından Alper Tüfekçi, Mehmet Şeker ve Servet Altınışık ile çalışma yürüttüğünü dile getiren Doç. Dr. Yusuf Parlak, "Düzceli bıçak ustalarımızla uzun yıllardır tanışıyorum. 2020'de bıçak ustalarımızı atölyelerinde ziyaret ettim. Kendilerinin 'Düzce Bıçağına' kattıkları yenilikleri ve farklı yönlerini görme fırsatı buldum. İlk olarak Servet Altınışık ile tezhipli bir hançer çalıştık. Gravürünü Yunus Şen ustamızın yaptığı bu hançerin, tezhip kısımlarında 24 karat altın kullanarak koleksiyonluk bir eser çıkardık. Ardından, Mehmet Şeker ile minyatürlü bir puukko bıçak, Alper Tüfekçi ile ebrulu bir bushcraft bıçak çalıştık. Ustalarımızın ellerinden çıkan bu sanat eserleri Geleneksel Türk Sanatlarımızla birleşerek koleksiyonluk eserlere dönüştü. Yaptığımız araştırmalarda, Düzceli bıçak ustalarımızın eserlerinin, diğer bıçak ustalarından farklı olduğunu, tarz, estetik ve sanatsal açıdan diğer bölgelerden ayrıldığını gördük. Bunun üzerine Düzce'de Bıçakçılık Sanatı ve Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları isimli bir makale kaleme alarak üç ustamızın Düzce bıçaklarına katkılarını ve eserlerini kayıt altına aldık. Makalemizde 'Düzce Bıçağı' ismiyle coğrafi işaret tescili alınması gerektiğini sonuç bildirgesinde belirtik. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bizlere ulaşarak makalemizde yer alan veriler ışığında, tescili almak istediklerini dile getirerek süreci başlattılar. Ardından Düzce Bıçakçılığını Geliştirme ve Tanıtma Projesi adlı çalışmamızı başlattık. Bugün 'Düzce Bıçağı' coğrafi işaretle tescillendiyse bu üç ustamızın emekleri sayesindedir" ifadelerini kullandı. - DÜZCE