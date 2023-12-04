Düzce Belediye Başkanı Özel Bireylerle Buluştu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kusursuz Kafe'de, özel bireyler ile bir araya geldi. Özlü, Özel bireyler için erişilebilir bir hayat inşa etmenin önemine değindi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kusursuz Kafe'de, özel bireyler ile bir araya geldi. Özlü, Özel bireyler için erişilebilir bir hayat inşa etmenin önemine değindi.

Başkan Faruk Özlü beraberinde eşi Onur Özlü, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük ve Kadın Kolları Başkanı Şulenur Kubilay Yılmaz ile birlikte özel bireylerle buluştu. Başkan Özlü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda; "Engelli bireylerin hiçbir alanda mahrumiyet yaşamaması bizim çalışma prensibimizdir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla herkesin ulaşabileceği, rahat yaşayacağı Düzce'mizi inşa etmeye devam ediyoruz" dedi.

Kusursuz personele teşekkür

Geçtiğimiz hafta İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen "Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi"nin açılışında sahne alarak muhteşem bir dans performansı sergileyen Kusursuz Kafe çalışanlarını tebrik etti. Başkan Özlü; "Aranızda olmak isterdim ancak başka bir programım olduğu için sahne gösterinizi izleme fırsatım olmadı. Orada bulunan bir arkadaşım beni arayarak sizin çok güzel bir gösteri gerçekleştirdiğinizi söyledi. Çok mutlu oldum ve gurur duydum. Sizleri tebrik ediyorum ve çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Program pasta kesiminin ardından sona erdi. - DÜZCE