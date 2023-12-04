Üye Girişi
Haberler

Düzce Belediye Başkanı Özel Bireylerle Buluştu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kusursuz Kafe'de, özel bireyler ile bir araya geldi. Özlü, Özel bireyler için erişilebilir bir hayat inşa etmenin önemine değindi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kusursuz Kafe'de, özel bireyler ile bir araya geldi. Özlü, Özel bireyler için erişilebilir bir hayat inşa etmenin önemine değindi.

Başkan Faruk Özlü beraberinde eşi Onur Özlü, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük ve Kadın Kolları Başkanı Şulenur Kubilay Yılmaz ile birlikte özel bireylerle buluştu. Başkan Özlü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda; "Engelli bireylerin hiçbir alanda mahrumiyet yaşamaması bizim çalışma prensibimizdir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla herkesin ulaşabileceği, rahat yaşayacağı Düzce'mizi inşa etmeye devam ediyoruz" dedi.

Kusursuz personele teşekkür

Geçtiğimiz hafta İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen "Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi"nin açılışında sahne alarak muhteşem bir dans performansı sergileyen Kusursuz Kafe çalışanlarını tebrik etti. Başkan Özlü; "Aranızda olmak isterdim ancak başka bir programım olduğu için sahne gösterinizi izleme fırsatım olmadı. Orada bulunan bir arkadaşım beni arayarak sizin çok güzel bir gösteri gerçekleştirdiğinizi söyledi. Çok mutlu oldum ve gurur duydum. Sizleri tebrik ediyorum ve çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Program pasta kesiminin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dünya Engelliler Günü Düzce Belediyesi Faruk Özlü Aralık Engelliler Etkinlikler Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Balıkesir'de nerede deprem oldu? İstanbul'da nerede deprem oldu? 4 Aralık İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA! İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? ARALIK AYI TEFE TÜFE KİRA ARTIŞ ORANI: Kira artış oranı ne kadar olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title