Düzce'de hijyenik ortam için zeminler yenileniyor

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi zemin kat klinikler bölümünde başlatılan yenileme çalışmalarıyla, hasta ve çalışan güvenliği artırılırken daha hijyenik ve konforlu bir ortam hedefleniyor.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi zemin kat klinikler bölümünde, hizmet kalitesini artırmak ve hasta ile çalışan güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla zemin yenileme çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar kapsamında mevcut zemin kaplamaları, modern, hijyenik ve dayanıklı malzemelerle yenileniyor. Bu sayede hem hastalar hem de sağlık çalışanları için daha güvenli, sağlıklı ve konforlu bir ortam oluşturulması hedefleniyor. Yenileme süreci boyunca hastanede sunulan sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için gerekli tüm önlemler alındı. Çalışmaların planlı ve kontrollü bir şekilde sürdürüldüğü, hasta ve çalışanların günlük hizmet akışından en az düzeyde etkilenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Hastane yönetimi, fiziki altyapıyı güçlendirmeye yönelik yatırımların aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, vatandaşlara daha kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti sunma hedefi doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı