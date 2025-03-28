Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde Başhekim Devir Teslim Töreni
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yeni başhekim Uz. Dr. Oğuz Kağan İnceoğlu görevi Uz. Dr. Mehmet Şengül'den devraldı. Törende geçmişe dair teşekkürler ve başarı dilekleri ile plaket takdimi yapıldı.
DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde Başhekimlik devir teslim töreni gerçekleştirildi.
Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimlik görevine atanan Uz. Dr. Oğuz Kağan İnceoğlu, görevi Uz. Dr. Mehmet Şengül'den devraldı.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliğinde hastane yönetiminin katılımıyla gerçekleşen devir teslim töreninde yeni Başhekim İnceoğlu Şengül'e teşekkür ederek bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diledi. İyi niyet ve başarı temennileriyle devam eden devir teslim töreninde Uz. Dr. Mehmet Şengül'e görevi süresinde yaptığı çalışmalardan dolayı plaket ve çiçek takdim edildi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel