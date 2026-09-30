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Düzce Akçakoca Kaymakamı Esmahanım'da su baskınlarını inceledi

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Düzce Akçakoca Kaymakamı Esmahanım'da su baskınlarını inceledi
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Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde su baskınları ve yağışın yol açtığı olumsuzluklar yerinde incelendi. Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, köyde incelemelerde bulunup etkilenen ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde yaşanan su baskınları ve yağışın neden olduğu olumsuzluklar yerinde incelendi.

Aşırı yağışlardan Akçakoca ilçesinde köylerde etkilendi. Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, yağış sonrası Esmahanım Köyü'nü ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulundu. Köydeki mevcut durum hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Uzan, su baskınlarından etkilenen aileleri de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölgede yürütülen çalışmaların durumunu değerlendiren Uzan'a incelemeleri sırasında Jandarma Komutanı Yüzbaşı Veli Aktaş ve İlçe Özel İdare Müdür Vekili Necmi Acar eşlik etti.

Yetkililer, yağışların ardından oluşan olumsuzlukların giderilmesi ve bölgede gerekli çalışmaların sürdürülmesi için incelemelerini devam ettirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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