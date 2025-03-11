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Düzce Adliyesi Personeli İftar Sofrasında Buluştu

Düzce Adliyesi Personeli İftar Sofrasında Buluştu
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Düzce Adliyesi personnel came together for an iftar meal, emphasizing unity and collaboration during the month of Ramadan. Chief Public Prosecutor Yasin Emre highlighted the importance of solidarity among staff.

Düzce(İHA) – Düzce Adliyesi personeli iftarda bir araya geldi. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre "İftarımızı büyük bir aile olarak hep birlikte açmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Mutfak Sanatları Merkezinde düzenlenen Düzce Adliyesi iftar programına Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran, Cumhuriyet Savcıları, Hakimler, yazı işleri müdürleri, adliye personeli ve aileleri katıldı. Okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı.

İftar programında konuşan Başsavcı Yasin Emre, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi. Emre adliye personelinin büyük bir aile olduğunu işaret ederek "İftarımızı büyük bir aile olarak hep birlikte açmaktan gurur duyuyorum. Bizim işlerimiz zor. Adliyede dosyalar, nöbetler, özveri gerektiren bir iş. Bizlerde tüm personellimizi tüm meslektaşlarımızın nasıl çalıştıklarının farkındayız. Bu düşüncelerle iftarımızı aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte yapalım, kaynaşalım istedik. Hep birlikte büyük bir aile olarak iftarı birlikte geçirelim istedik" dedi.

Yemekte Ramazan ayına özel geleneklerde yaşandı. Semazen gösterilerinin yer aldığı iftar programında Ramazan'a özel şekerlemeler de ikram edildi.

İftar sofralarında misafirlere ikram edilen özel reyhan şerbeti ile ağızlar tatlandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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