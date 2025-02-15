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Düzce Adliyesi Modernleşiyor: Vali Aslan'dan Başsavcı Emre'ye Ziyaret

Düzce Adliyesi Modernleşiyor: Vali Aslan'dan Başsavcı Emre'ye Ziyaret
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Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, modern bir görünüme kavuşan adliyeyi ziyaret eden Düzce Valisi Selçuk Aslan ile bir araya geldi. Vali Aslan, yeni düzenlemeler hakkında bilgi alarak adliye personeliyle sohbet etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı modern bir görünüme kavuşan adliyede ağırladı.

Vali Selçuk Aslan, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'yi ziyaret etti. Vali Aslan ziyareti sırasında yeni düzenlemeyle birlikte modern bir görünüme kavuşan vatandaşların işlerini kısa ve kolay yoldan tamamlanmasını sağlayan ön büroların işleyişleri hakkında personellerden bilgiler aldı.

Adliye personeliyle de bir süre sohbet eden Selçuk Aslan, Başsavcı Yasin Emre ve personele çalışmalarında başarılar diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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