Duyarlı vatandaştan örnek davranış: Yolda bulduğu parayı polis merkezine götürdü - Haberler

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Duyarlı vatandaştan örnek davranış: Yolda bulduğu parayı polis merkezine götürdü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Duyarlı vatandaştan örnek davranış: Yolda bulduğu parayı polis merkezine götürdü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, yolda bulduğu ve içinde 6 bin lira para bulunan cüzdanı polis merkezine teslim etti.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, yolda bulduğu ve içinde 6 bin lira para bulunan cüzdanı polis merkezine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Gazibey Mahallesi'nde bir vatandaş, yerde bir cüzdan buldu. Bunun üzerine içerisinde 6 bin lira para olan cüzdanı Yiğit Polis Merkez Amirliğine teslim etti. Cüzdanını kaybeden vatandaşa ulaşan polisler, şahsı polis merkezine çağırdı. Burada gerekli işlemleri yapılan vatandaşa cüzdanı teslim edildi.

Ticaretle uğraşan Mestan Açıkgöz, "Gazibey Mahallesi'nde cüzdan ve bir miktar para buldum. Arkadaşlarımızla beraber bir empati yaptık. Vatandaşlarımızın işlerinin bozuk olduğunu ve bu parayı düşürdüğünde nereye vereceğini düşündüm. Sonrasında en yakın polis merkezine giderek içinde para dolu cüzdanı teslim ettim" dedi.

Cüzdanı kaybolan Ali Mirik ise, "Bugün kötü bir an yaşadık. Cüzdanımı kaybettim. Malzemeciye verecektim bende. Emniyete haber verdim. Bu cüzdan kötü ellere de geçebilirdi. Çok şükür iyi ellere geçti. Allah razı olsun Mestan abimizden" diye konuştu.

(Erdi Kuru/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tekirdağ, Polis, Yerel, Güncel, Haberler

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