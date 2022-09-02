Son dakika haberi | Şehit yüzbaşının mezar bakımını duyarlı vatandaşlar yapıyor

Son dakika haberine göre Şehit yüzbaşının mezar bakımını duyarlı vatandaşlar yapıyor Vatandaşlar Ermeni-Türk harbinde Kars'ta şehit düşen Yüzbaşı Faik Bey'i unutmadı.

Şehit yüzbaşının mezar bakımını duyarlı vatandaşlar yapıyor

KARS - Vatandaşlar Ermeni-Türk harbinde Kars'ta şehit düşen Yüzbaşı Faik Bey'i unutmadı. Yüzbaşı Faik bey'in mezarını ziyaret eden vatandaşlar dua etti, bakımsız olan mezarlığın temizliğini yaptı.

Kars'ın Selim ilçesinde bulunan Tarihi Benli Ahmet İstasyonu'nda dört tarafı duvarla çevrili olan Yüzbaşı Faik Bey'in mezarlığı Cuma günü olmasından dolayı vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. 5 ayrı mezarında bulunduğu mezarlıkta şehitler için dua eden vatandaşlar, daha sonra bakımsız olan mezarların etrafında çıkan otları temizlediler, mezarların bakım onarımını yaptılar.

Selim sınırları içerisinde bulunan ve yetkiler tarafından herhangi bir bakım onarım çalışmaları yapılmayan mezarlar duyarlı vatandaşlar sayesinde bakım onarımı yapılarak harabe olmaktan kurtarılıyor.

Yüzbaşı Faik Bey'in mezarını ziyaret ettiğini ifade eden Eser Erdinç Polat, "1920 yılında Ermeni-Türk harbinde şehit düşen Yüzbaşı Faik Bey'in mezarını arada bir gelip temizliyoruz, mezarlığın bakımını yapıyoruz. Burası da Benli Ahmet Tren İstasyonu, buraya bir bakım yapılmasını istiyoruz" dedi.

Kars'ın en işlek caddelerinden birisi olan Faikbey Caddesi'ne ismi verilen düşen Yüzbaşı Faik Bey'in mezarı son durumu içler acısı çevre temizliği vatandaşlar tarafından yapılan mezarlığın biran evvel koruma altına alınması bekleniyor.

Tarihi benli Ahmet İstasyonu'nda bulunan mezarlığın gerekli tadilatları yapılarak Anıt mezar haline getirilmesi bekleniyor.

Öte yandan tarihi istasyonda bulunan Yüzbaşı Faik Bey mezar taşında, 'Kars ve civarının Ermenilerden geri alınması için yapılan hareket esnasında 12. Tümen 36. Alay 1. Tabur Komutanı Yüzbaşı Faik Bey 14 Ekim 1920'de Berne Selim'de şehit olmuştur' yazısı bulunuyor.

Vatandaşlar, mezarlığın daha derli toplu Anıt mezar yapılarak korunmasını istiyor. Hafta sonları piknikçilerinde kullandığı bölgede bırakılan atıkların rüzgarın etkisiyle mezarlığa dolduğuna dikkat çeken vatandaşlar, mezarlığı imece usulü kendilerinin temizlediğini kaydettiler.